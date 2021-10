Giorgio Parisi Premio Nobel della Fisica, le congratulazioni di Bellanova (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA – “I migliori complimenti al Professor Giorgio Parisi che grazie ai suoi studi ha ottenuto il Nobel per la Fisica. Un Premio importantissimo per lui e un riconoscimento fondamentale dell’eccellenza italiana, anche in ambito scientifico”. Con queste parole la vice ministra Teresa Bellanova (foto) si congratula con Giorgio Parisi, Premio Nobel della Fisica 2021. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA – “I migliori complimenti al Professorche grazie ai suoi studi ha ottenuto ilper la. Unimportantissimo per lui e un riconoscimento fondamentale dell’eccellenza italiana, anche in ambito scientifico”. Con queste parole la vice ministra Teresa(foto) si congratula con2021. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RobertoBurioni : Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa. - paoloangeloRF : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha espresso grande soddisfazione per il conferimento del #PremioNobel per la fisica al Prof. Giorg… - VeroBattistuzzi : RT @RobertoBurioni: Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il premio… -