Giorgio Parisi: “Mi feci scappare da sotto il naso un premio Nobel all’età di venticinque anni” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giorgio Parisi il Nobel per la Fisica avrebbe potuto vincerlo anche prima, nel 2002. È lo stesso scienziato che in un contribuito sul Corriere della Sera spiega che a 25 anni si fece sfuggire la possibilità di scrivere l’articolo che di fatto sancì più avanti la nascita della Cromo Dinamica Quantistica. Ricerca che nel 2004 fa è valso il premio a Politzer da un lato, Gross e Wilczek. “Non sono mai riuscito a capire se farsi scappare da sotto il naso un premio Nobel all’età di venticinque anni sia qualcosa da raccontare con orgoglio o piuttosto uno di quei segreti un p0? vergognosi che sarebbe meglio dimenticare. Io propendo per la seconda ipotesi, ma dato che la storia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ilper la Fisica avrebbe potuto vincerlo anche prima, nel 2002. È lo stesso scienziato che in un contribuito sul Corriere della Sera spiega che a 25si fece sfuggire la possibilità di scrivere l’articolo che di fatto sancì più avanti la nascita della Cromo Dinamica Quantistica. Ricerca che nel 2004 fa è valso ila Politzer da un lato, Gross e Wilczek. “Non sono mai riuscito a capire se farsidailundisia qualcosa da raccontare con orgoglio o piuttosto uno di quei segreti un p0? vergognosi che sarebbe meglio dimenticare. Io propendo per la seconda ipotesi, ma dato che la storia ...

