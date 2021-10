Giorgia supera Matteo | ma il voto subito se lo sogna La leader FdI canta vittoria | “L’elettorato di destra è tornato a casa”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildella legaSalvini in queste settimane di campagna elettorale, dalla sua posizione di partito di governo, poteva decidere di fare battaglie sul catasto, sul fisco, sul lavoro, insomma su quei temi che nel popolo delle partite Iva trovano terreno fertile. Invece ha preferito strizzare l’occhio alle proteste dei no Green Pass, peraltro con varie giravolte e prese di posizione volutamente ambigue, passando dal no secco alla certificazione verde alla scelta di vaccinarsi per non apparire agli occhi di Draghi come un impresentabile No Vax. Così il Capitano di lotta e di governo ha finito per confondere ancor di più gli elettori e, complice tutta una serie di altri fattori, hauna in questa tornata di amministrative una sonora sconfitta. A tutto vantaggio diMeloni che ieri, ospite di Porta a ...