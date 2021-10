Gigio Donnarumma fischiato a San Siro: buu dagli spalti prima di Italia - Spagna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alla fine ciò che Gigio Donnarumma non avrebbe mai voluto, è successo. Alla lettura delle formazioni di Italia - Spagna, con gli spalti di San Siro che si stavano riempiendo di tifosi a una ventina di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alla fine ciò chenon avrebbe mai voluto, è successo. Alla lettura delle formazioni di, con glidi Sanche si stavano riempiendo di tifosi a una ventina di ...

Advertising

Gazzetta_it : L’opinione: fischi a Gigio? Milanisti, pensateci: un azzurro non si contesta #ItaliaSpagna - Martina22029 : Ma cosa fischiate lasciate in pace Gigio Donnarumma, non si merita questi fischi #ItaliaSpagna - SimoneFalc01 : I milanisti che fischiano Donnarumma sono ritardati. Quando gioca con l’Italia ciò che è successo col club non deve esistere! Forza Gigio ???? - la_stordita : RT @YvanGoSlow24: Gigio Donnarumma in tre settimane da svincolato ha vinto un Europeo da protagonista assoluto. Sarà sicuramente preoccupat… - MichaelEnsslin2 : RT @doubleG____: io Gigio Donnarumma non smetterò mai di ringraziarlo e di applaudirlo. #italiaspagna -