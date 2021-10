Gigi Hadid: zia Bella posta le foto della festa del primo compleanno di Khai (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un legame fortissimo lega Gigi Hadid e sua sorella Bella e adesso che c’è anche la piccola Khai le emozioni sono ancora più intense. La figlia di Gigi Hadid è nata il 20 settembre, da poco ha compiuto un anno ma la festa di compleanno è arrivata solo adesso. E’ zia Bella a pubblicare gli scatti con la nipotina, pazza di gioia di crescere con sua sorella la piccola Khai. Un party colorato e molto divertente con tanti palloncini e bolle di sapone ma soprattutto c’è l’orgoglio di zia Bella Hadid, pazza per la sua nipotina e da sempre felice di avere sua sorella Gigi nella sua vita da sempre e per sempre. Le immagini più belle della festicciola sono solo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un legame fortissimo legae sua sorellae adesso che c’è anche la piccolale emozioni sono ancora più intense. La figlia diè nata il 20 settembre, da poco ha compiuto un anno ma ladiè arrivata solo adesso. E’ ziaa pubblicare gli scatti con la nipotina, pazza di gioia di crescere con sua sorella la piccola. Un party colorato e molto divertente con tanti palloncini e bolle di sapone ma soprattutto c’è l’orgoglio di zia, pazza per la sua nipotina e da sempre felice di avere sua sorellanella sua vita da sempre e per sempre. Le immagini più bellefesticciola sono solo ...

