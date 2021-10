Giganti da rileggere 2 | la vita esemplare di Václav Havel

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Leggete questo libro appassionante appena uscito di Michael Zantovsky, “. Una” dell’editore La Nave di Teseo. Essenziale per capire di che pasta fosse fatto, un uomo di cui l’Europa colta e liberale dovrebbe andar grata e fiera, se invece non fosse così distratta, superficiale, malmostosa. Il drammaturgo cecoslovacco che ha resistito con tutta la sua forza ai soprusi del totalitarismo comunista andrebbe ricordato come Gandhi o Martin Luther King. E andrebbe ricordata l’epopea della “rivoluzione di velluto” che portò trionfalmente un intellettuale schivo, desideroso di passare la suatra i libri e nei teatri, al vertice della nuova Cecoslovacchia democratica. Ora, purtroppo, l’oblìo ingiusto e sciatto. Figlio di genitori perseguitati già all’indomani del colpo di Stato del ...

Confesso, per un misto di sciatteria, di snobismo e di prosopopea adolescenziale, di aver da giovane letto molto poco gli scritti di Natalia Ginzburg; giusto 'Lessico famigliare' ma con spocchia e ...... come dimostrano i succitati Barker e Campbell, veridella letteratura contemporanea, le ...È senz'altro questo a rendere Aickman un autore horror che è sempre incredibilmente proficuo,...Leggete questo libro appassionante appena uscito di Michael Zantovsky, “Havel. Una vita” dell’editore La Nave di Teseo. Essenziale per capire di che pasta fosse fatto Václav ...Confesso, per un misto di sciatteria, di snobismo e di prosopopea adolescenziale, di aver da giovane letto molto poco gli scritti di Natalia Ginzburg; giusto “Lessico famigliare” ...