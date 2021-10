Gianni Alemanno | «Gli attacchi di Letta sono soltanto mistificazioni indegne di un leader»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Enricodeve essere veramente senza argomentazioni nel sostenere Gualtieri, se in questo ballottaggio si affida adi un». Lo afferma. «Cosa vuol dire “se vince Michetti torna il mondo di”? Innanzitutto io non ho nessuna tessera di partito in tasca, masolo un libero cittadino reduce da una terribile persecuzione giudiziaria finita nel nulla. E che solo per questo dovrebbe avere un minimo di rispetto da parte delle persone civili. Apprezzo Michetti e lo sostengo ma non ho nessun rapporto strutturale con lui»., dura replica a«In secondo luogo», continua, «la nostra amministrazione non è stata certo ...

... già ingaggiato da Scannapieco come suo super consulente (l'altro è Maurizio Basile , che tra i tanti incarichi della sua carriera manageriale ha anche quelli di capo di gabinetto di...Una partita che ora bisogna giocare mobilitando l'elettorato di centrodestra, storicamente pigro nei ballottaggi (ma non sempre, se si pensa alla grande vittoria di), ma anche ..."Cos'è la destra, cos'è la sinistra" si chiedeva Giorgio Gaber nel '94 - anno in cui Silvio Berlusconi scese in campo con la sua Forza Italia, appena fondata, e sbaragliò Achille Occhetto prima in un ...«Cara Virginia, grazie per la telefonata, perché non ci prendiamo un caffè assieme per parlare?». Ieri Michetti, alcuni parlamentari romani e lo staff dell'avvocato romano hanno tenuto una lunga riuni ...