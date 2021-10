Giancarlo Magalli ancora contro Adriana Volpe: «Al Gf Vip? Tende a fare la buonista» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Adriana Volpe e Sonia Bruganelli stanno creando più dinamiche di certi gieffini all’interno del loft del GF Vip 6. Le due opinioniste del reality hanno litigato prima sui social e poi in diretta a causa di un selfie della moglie di Paolo Bonolis e Giancarlo Magalli. Oggi proprio il conduttore è tornato a parlare di... Leggi su donnapop (Di mercoledì 6 ottobre 2021)e Sonia Bruganelli stanno creando più dinamiche di certi gieffini all’interno del loft del GF6. Le due opinioniste del reality hanno litigato prima sui social e poi in diretta a causa di un selfie della moglie di Paolo Bonolis e. Oggi proprio il conduttore è tornato a parlare di...

Advertising

zazoomblog : Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste: Giancarlo Magalli svela quello che pensa del loro operato - #Adriana… - provinicasting : Casting ambosessi per nuovo programma condotto da Giancarlo Magalli “Una Parola Di Troppo” - zazoomblog : Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste: Giancarlo Magalli svela quello che pensa del loro operato - #Adriana… - StraNotizie : Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste: Giancarlo Magalli svela quello che pensa del loro operato - marika_donne : RT @IlContiAndrea: Ecco il cast de #IlCollegio 6 ambientato nel 1977. Il debutto sarà il 26 ottobre, in prima serata su Rai2 per 8 puntate.… -