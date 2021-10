Giacomo Sartori, l’ultimo video: le ultime immagini prima della scomparsa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il giallo del suicidio di del giovane di 29 anni. Quella di Giacomo Sartori è una vicenda davvero sconcertante: al giovane – come noto – venne rubato uno zaino, che conteneva delle cose importanti, riguardanti il suo lavoro. Trent’anni il 12 novembre, il ragazzo è stato invece trovato morto lo scorso 17 settembre. Non ci sono dubbi sul fatto che il giovane si sia ucciso, ma molte sono le domande collaterali: c’è infatti la responsabilità di qualcuno in quanto accaduto? POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giacomo Sartori: continuano le indagini, il mistero s’infittisce Chi ha rubato il suo zaino e ci sono responsabilità: queste le due domande a cui prova a rispondere l’inchiesta che riguarda la morte del giovane. Un fatto insignificante per molti o comunque non tale da giustificare un suicidio, per ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il giallo del suicidio di del giovane di 29 anni. Quella diè una vicenda davvero sconcertante: al giovane – come noto – venne rubato uno zaino, che conteneva delle cose importanti, riguardanti il suo lavoro. Trent’anni il 12 novembre, il ragazzo è stato invece trovato morto lo scorso 17 settembre. Non ci sono dubbi sul fatto che il giovane si sia ucciso, ma molte sono le domande collaterali: c’è infatti la responsabilità di qualcuno in quanto accaduto? POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>: continuano le indagini, il mistero s’infittisce Chi ha rubato il suo zaino e ci sono responsabilità: queste le due domande a cui prova a rispondere l’inchiesta che riguarda la morte del giovane. Un fatto insignificante per molti o comunque non tale da giustificare un suicidio, per ...

