GF Vip, Samy e la battuta su Jessica: 'Non lo fa da 5 anni'. Critiche sui social (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sta facendo discutere al Grande Fratello Vip l'uscita di Samy Youssef nei confronti di Jessica Selassié e sul fatto che la principessa etiope abbia confessato di non avere rapporti intimi da molto tempo. Inutile dire che le battutine hanno fatto arrabbiare tantissimo i telespettatori, che non hanno mancato di attaccarlo sui social. Fa discutere il web la battuta di Samy Youssef su Jessica Selassié. Il modello egiziano ha rivelato agli altri coinquilini del GF Vip che la principessa "non lo fa da cinque anni", lanciandosi anche in una serie di battutine. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

