GF VIP | ramanzina in diretta | cosa ha fatto Lulù? VIDEO

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella casa del Gf Vip c’è un personaggio “fuori dagli schemi” che dal primo giorno del suo ingresso nella dimora più spiata d’Italia ha sempre dato occasione di far parlare di sè.Selassiè, una delle tre “presunte” principesse, che poi non si sono rivelate tali, sembra ancora non avere trovato una dimensione tra i concorrenti del programma. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ grandefratello)Non è una ragazza facile, sostiene di avere sofferto, di portarsi un dramma dentro che le ha cambiato la vita e ancora l’affligge. Contemporaneamente c’è la storia che avvolge la sua famiglia: la scoperta della falsa nobiltà, la terribile notizia dell’arresto del padre e la realtà dei fatti che la vedrebbe figlia di un giardiniere e niente afdi un nobile etiope. A qualcunopiace, nel ...

Salvo Veneziano Vs Salemi e Pretelli/ "Coppia? Strategia per andare avanti al GF" D'altra parte ... Poi però in trasmissione mi ha fatto unadavanti a milioni di italiani. Ci sono rimasto ...... interviene Alfonso Signorini Il nuovo appuntamento con il Grande Fratellosi apre con una ... è proseguito il duro sfogo di Signorini che ha rivolto una sonoraai suoi 'Vipponi': " Quando ...Nella casa del Gf Vip, Lulù Selassiè, una delle tre "presunte" principesse, sembra ancora non avere trovato una dimensione tra i concorrenti.Dopo aver tacciato Soleil Sorge di razzismo, diverse concorrenti, tra cui Ainett Stephens, ieri sera si aspettavano una presa di posizione ...