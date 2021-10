GF Vip, Nicola Pisu innamorato di Soleil Sorge? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nicola Pisu è innamorato di Soleil Sorge. Lo è e si confessa con Davide nella Casa del Grande Fratello Vip. Un sentimento che non sembra essere corrisposto dalla modella e influencer che dentro le mura di Cinecittà si è dimostrata sempre molto carina nei suoi confronti. Cosa succederà ora tra i due? “Fossimo fuori sarebbe diverso, ma qui la vedi 24 ore su 24, se una persona ti piace e lei non ti vuole è brutto” Parole d’amore quelle di Nicola Pisu che ha deciso di aprire il proprio cuore e confidarsi con Davide Silvestri sul suo forte interesse nei confronti di Soleil Sorge, con cui fin da subito c’è stata un’intesa e un legame molto profondo. Nicola la vorrebbe abbracciare, stringere a sé forte per farle sentire ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021)di. Lo è e si confessa con Davide nella Casa del Grande Fratello Vip. Un sentimento che non sembra essere corrisposto dalla modella e influencer che dentro le mura di Cinecittà si è dimostrata sempre molto carina nei suoi confronti. Cosa succederà ora tra i due? “Fossimo fuori sarebbe diverso, ma qui la vedi 24 ore su 24, se una persona ti piace e lei non ti vuole è brutto” Parole d’amore quelle diche ha deciso di aprire il proprio cuore e confidarsi con Davide Silvestri sul suo forte interesse nei confronti di, con cui fin da subito c’è stata un’intesa e un legame molto profondo.la vorrebbe abbracciare, stringere a sé forte per farle sentire ...

