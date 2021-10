Gf Vip, Nicola Pisu innamorato di Soleil? “Provo qualcosa per lei” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nicola Pisu si confida con Davide Silvestri sul fatto che si è preso una cotta per Soleil Sorge. Ecco cosa si sono detti Nicola Pisu si confida al Grande Fratello Vip sulle emozioni che prova per Soleil Sorge e chiede consiglio a Davide Silvestri. I due sono sdraiati a letto e chiacchierano sul fatto che Nicola sia preso dalla influencer che all’interno della casa sembra stia facendo stragi di cuore. “Provo qualcosa questo sì. Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Non è che sono innamorato, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto. Quando sto con lei sto bene. Lei secondo me ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)si confida con Davide Silvestri sul fatto che si è preso una cotta perSorge. Ecco cosa si sono dettisi confida al Grande Fratello Vip sulle emozioni che prova perSorge e chiede consiglio a Davide Silvestri. I due sono sdraiati a letto e chiacchierano sul fatto chesia preso dalla influencer che all’interno della casa sembra stia facendo stragi di cuore. “questo sì. Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Non è che sono, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto. Quando sto con lei sto bene. Lei secondo me ...

