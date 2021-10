Gf Vip | le curiose ammissioni di Francesca Cipriani sulle protesi al seno | “Le mie sono diverse”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)nelle scorse ore si è resa protagonista di una discussione sul suo prorompente. Raffaella Fico era curiosa di scoprire quale fosse la taglia di reggiportata dallae come mai il suofosse così morbido.ha spiegato che le suespeciali, in quanto Israeliane e pesano il 30% in meno di quelle utilizzate solitamente per le le mastoplastiche additive. Ha proseguito svelando di portare una settima misura, lasciando di stucco la Fico che avrebbe giurato portasse una quinta. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Raffaella Fico litiga furiosamente con Miriana Trevisan: “sei una falsa” Volano parole pesanti tra le due showgirl che si scambiano reciproche ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip curiose

... le appassionate di moda sonodi scoprire qualche dettaglio! Segui anche il nostro canale ... look total white scintillante per la puntata del GF: la concorrente stupisce ancora il pubblico ...... a cui segue l'esibizione di un altro ex concorrente del Grande Fratello, Pierpaolo Pretelli . '... Ricordiamo che ci sono parecchie imitazioniad attenderci, come quella che vedrà Federica ...Molti spettatori del GF Vip si chiedono come mai Lulù indossi sempre un nastro: secondo alcuni potrebbe essere un segnale per chi sta all'esterno ...Sonia Bruganelli racconta la sua esperienza in tv da opinionista al GF Vip e rivela un curioso particolare: il marito Paolo Bonolis, nonostante lo show finisca all’1,30 circa, l’aspetta alzato a casa ...