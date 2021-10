Gf Vip, Jessica Selassiè e le aspre dichiarazioni su Rosalinda Cannavò: “É una falsa!” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Jessica Selassiè non si risparmia in quanto a giudizi su Rosalinda Cannavò. La principessa etiope era in salotto con altre concorrenti, tra le quali la sorella Clarissa e Raffaella Fico, presa da una discussione sulla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Jessica ha dichiarato che il percorso di Rosalinda nella casa non le è piaciuto per niente ed ha aggiunto di averla trovata falsa e calcolatrice. La Cannavò vorrà rispondere in prima persona a queste critiche? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli ammette: “Mi piace Soleil, ma…” Parlando con le principesse Salassié, l’attore ha detto la sua sulla concorrente più controversa di questa edizione Alex Belli nelle scorse ore ha parlato approfonditamente di Soleil Sorgè. L’attore ha ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 ottobre 2021)non si risparmia in quanto a giudizi su. La principessa etiope era in salotto con altre concorrenti, tra le quali la sorella Clarissa e Raffaella Fico, presa da una discussione sulla scorsa edizione del Grande Fratello Vip.ha dichiarato che il percorso dinella casa non le è piaciuto per niente ed ha aggiunto di averla trovata falsa e calcolatrice. Lavorrà rispondere in prima persona a queste critiche? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli ammette: “Mi piace Soleil, ma…” Parlando con le principesse Salassié, l’attore ha detto la sua sulla concorrente più controversa di questa edizione Alex Belli nelle scorse ore ha parlato approfonditamente di Soleil Sorgè. L’attore ha ...

Advertising

infoitcultura : Lulù Selassié, scenata nella notte al GF Vip 6: interviene la sorella Jessica - zazoomblog : Lulù Selassié insiste al GF Vip 6 la sorella Jessica costretta a portarla via: la scenata in camera da letto -… - infoitcultura : Jessica Selassiè/ In crisi per le sorelle Lulù e Clarissa? In ombra al GF Vip - redazionerumors : #gfvip, #SamyYoussef e #JessicaSelassié insieme nel letto: nuova coppia all’orizzonte? I due avrebbero trascorso la… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Jessica contro la sorella Lulù: 'Non mi piace come si comporta' -