GF Vip, insulti della regia: la produzione si scusa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Hanno fatto molto discutere le parole pronunciate dalla regia del GF Vip in un momento in cui i microfoni erano rimasti accesi. Dopo le polemiche sollevate anche da uno degli atleti paralimpici, offeso dall’utilizzo del termine “cerebrolesi”, la produzione ha deciso di intervenire scusandosi. Il Grande Fratello Vip fa un passo indietro. Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le dichiarazioni della regia del reality che, in un momento in cui i microfoni erano rimasti accesi, si è lasciata andare ad insulti molto gravi nei confronti dei “vipponi”. Gli autori, infatti, si sono lasciati sfuggire quest’espressione: “Quella massa di cerebrolesi”. Parole che i concorrenti hanno fatto finta di non sentire, ma che fuori hanno acceso le polemiche. Ieri è intervenuto anche uno degli ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Hanno fatto molto discutere le parole pronunciate dalladel GF Vip in un momento in cui i microfoni erano rimasti accesi. Dopo le polemiche sollevate anche da uno degli atleti paralimpici, offeso dall’utilizzo del termine “cerebrolesi”, laha deciso di intervenirendosi. Il Grande Fratello Vip fa un passo indietro. Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le dichiarazionidel reality che, in un momento in cui i microfoni erano rimasti accesi, si è lasciata andare admolto gravi nei confronti dei “vipponi”. Gli autori, infatti, si sono lasciati sfuggire quest’espressione: “Quella massa di cerebrolesi”. Parole che i concorrenti hanno fatto finta di non sentire, ma che fuori hanno acceso le polemiche. Ieri è intervenuto anche uno degli ...

Advertising

Barby_VIP : @Hanji_quokka_ Ci arrabbiamo inutilmente, tanto hanno le loro idee. Non sono manco disposte al dialogo, anzi solo insulti. - Barby_VIP : @Hanji_quokka_ Lo so, su questo social ho preso molti insulti. Segnala tutti e non rispondere, è molto meglio... - StefanelliSte : RT @davidemaggio: #GFVip, Endemol si scusa e spiega: gli ‘imbecilli cerebrolesi’ non sono i concorrenti! In effetti questa volta c’era di… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, insulti ai concorrenti, la Endemol: 'Chiediamo scusa, frasi Ingiustificabili' - fabiofabbretti : RT @davidemaggio: #GFVip, Endemol si scusa e spiega: gli ‘imbecilli cerebrolesi’ non sono i concorrenti! In effetti questa volta c’era di… -