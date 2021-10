GF Vip: Andrea Casalino ammette il flirt con Miriana Trevisan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Andrea Casalino è stato il secondo concorrente eliminato da questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il modello, intervistato da Casa Chi, ha rivelato che, se avesse avuto modo di rimanere più tempo nel reality, probabilmente sarebbe nato qualcosa con Miriana Trevisan! Andrea Casalino è stato il secondo concorrente eliminato dal GF Vip, dopo l’uscita di Tommaso Eletti. Il modello, che ha dovuto abbandonare la casa durante l’ultima puntata del reality, ha espresso il suo rammarico per aver dovuto concludere quest’esperienza in anticipo, rivelando che avrebbe voluto godersi a pieno l’avventura restando fino alla fine. Ora che si trova ad analizzare i concorrenti del reality dall’esterno, Andrea Casalino ha potuto dare anche un parere su chi, ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è stato il secondo concorrente eliminato da questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il modello, intervistato da Casa Chi, ha rivelato che, se avesse avuto modo di rimanere più tempo nel reality, probabilmente sarebbe nato qualcosa conè stato il secondo concorrente eliminato dal GF Vip, dopo l’uscita di Tommaso Eletti. Il modello, che ha dovuto abbandonare la casa durante l’ultima puntata del reality, ha espresso il suo rammarico per aver dovuto concludere quest’esperienza in anticipo, rivelando che avrebbe voluto godersi a pieno l’avventura restando fino alla fine. Ora che si trova ad analizzare i concorrenti del reality dall’esterno,ha potuto dare anche un parere su chi, ...

