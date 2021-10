GF Vip 6, Soleil Sorge rivela: ”Ho già un ragazzo in mente” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Soleil Sorge è una delle protagoniste del GF Vip 6. L’influencer italo-americana ha catturato l’attenzione di tutti per la sua grande determinazione. Soleil, nelle ultime ore, ha raccontato ai suoi compagni d’avventura che prima di varcare la porta rossa ha incontrato un ragazzo che continua a sognare ogni notte. GF Vip 6, Carmen Russo scherza con Amedeo Goria Carmen Russo scherzando con il suo compagno d’avventura Amedeo Goria, ha ironizzato rivelandogli: ‘questi per te potrebbero essere gli ultimi giorni trascorsi nella casa del GF VIP’. Il concorrente con il sorriso sulle labbra, dice che sicuramente arriveranno altre persone molto interessanti al suo posto. Amedeo attualmente si trova al televoto, e quindi a rischio eliminazione, insieme a Samy e Nicola. GF Vip ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è una delle protagoniste del GF Vip 6. L’influencer italo-americana ha catturato l’attenzione di tutti per la sua grande determinazione., nelle ultime ore, ha raccontato ai suoi compagni d’avventura che prima di varcare la porta rossa ha incontrato unche continua a sognare ogni notte. GF Vip 6, Carmen Russo scherza con Amedeo Goria Carmen Russo scherzando con il suo compagno d’avventura Amedeo Goria, ha ironizzatondogli: ‘questi per te potrebbero essere gli ultimi giorni trascorsi nella casa del GF VIP’. Il concorrente con il sorriso sulle labbra, dice che sicuraarriveranno altre persone molto interessanti al suo posto. Amedeo attualsi trova al televoto, e quindi a rischio eliminazione, insieme a Samy e Nicola. GF Vip ...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip: inedita confessione di Soleil Sorge, sorpresa in casa - infoitcultura : Grande Fratello Vip: quanto guadagna Soleil Sorge? La verità - infoitcultura : È finita l’acqua nella casa del Grande Fratello Vip, le concorrenti: “È colpa di Soleil Sorge” - infoitcultura : Gf Vip, Nicola Pisu innamorato di Soleil? 'Provo qualcosa per lei' - AliceTomassetti : 'Vip preferito del GF?' - Unpopular opinion: Soleil Se non ci fosse lei probabilmente ci sarebbe tanta, troppa calm… -