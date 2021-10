Gf Vip 6, Nicola Pisu è innamorato di Soleil Sorge? «Provo qualcosa, voglio baciarla» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Soleil Sorge o la ami o la odi, ma non si può certo dire che non sia una bellissima ragazza. La ex corteggiatrice di Uomini & Donne ha già infranto il cuore di tre gieffini: dopo Tommaso Eletti e Gianmaria Antinolfi, anche Nicola Pisu ha rivelato di provare un certo interesse per lei. Leggi anche:... Leggi su donnapop (Di mercoledì 6 ottobre 2021)o la ami o la odi, ma non si può certo dire che non sia una bellissima ragazza. La ex corteggiatrice di Uomini & Donne ha già infranto il cuore di tre gieffini: dopo Tommaso Eletti e Gianmaria Antinolfi, ancheha rivelato di provare un certo interesse per lei. Leggi anche:...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Nicola Pisu confessa di avere una cotta per Soleil Sorge: “Vorrei tanto provare a baciarla, però…” Ieri… - zazoomblog : GF Vip Nicola Pisu innamorato di Soleil Sorge? - #Nicola #innamorato #Soleil #Sorge? - SoleileNicola : RT @CorriereUmbria: Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu e la passione per Soleil: 'Mi piace, ma se poi lei non vuole è brutto' | Video #gfvi… - CorriereUmbria : Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu e la passione per Soleil: 'Mi piace, ma se poi lei non vuole è brutto' | Video… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, lo staff di Nicola Pisu attacca Katia Ricciarelli: “Che figura di me**a” -