Gf Vip 6, Nicola Pisu confessa di avere una cotta per Soleil Sorge: "Vorrei tanto provare a baciarla, però…"

Nonostante il suo carattere schivo e riservato, Nicola Pisu è uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione del Gf Vip. Il ragazzo, figlio di Patrizia Mirigliani, ha colpito il pubblico per la sua storia, e per l'incontro con sua madre, avvenuto nella scorsa puntata. Nicola ha stretto un bel rapporto con Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri. Nelle scorse ore Nicola si è confidato proprio con quest'ultimo in merito ai suoi sentimenti per Soleil: Io sono convinto che lei mi piaccia, ma proprio moltissimo perché me lo sento proprio. Però non voglio neanche rimanere così. Non sono innamorato però mi piace molto ma non Vorrei fare delle mosse sbagliate. Hai visto quando ha detto quella frase? Se ha detto quella frase lei lo sa.

