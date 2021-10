Gf Vip 6, Lorenzo Amoruso risponde a Patrizia Mirigliani: si accende la polemica tra il compagno di Manila Nazzaro e la mamma di Nicola Pisu (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro – attualmente reclusa all’interno della Casa del Grande Fratello Vip – ha voluto rispondere alla frecciatina che Patrizia Mirigliani ha postato sui social questa mattina nei confronti dell’ex Miss Italia. La Mirigliani, figlia di Enzo Mirigliani, patron di Miss Italia, questa mattina aveva postato sui suoi canali social un video della Nazzaro al quale scivolava la “corona” dalla testa. Il motivo sono state le parole che quest’ultima ha rivolto a Soleil Sorge, parlando proprio del figlio di Patriza – Nicola Pisu – altro concorrente di questa sesta edizione del game-show. Tra la Sorge e Nicola starebbe infatti ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 ottobre 2021)di– attualmente reclusa all’interno della Casa del Grande Fratello Vip – ha volutore alla frecciatina cheha postato sui social questa mattina nei confronti dell’ex Miss Italia. La, figlia di Enzo, patron di Miss Italia, questa mattina aveva postato sui suoi canali social un video dellaal quale scivolava la “corona” dalla testa. Il motivo sono state le parole che quest’ultima ha rivolto a Soleil Sorge, parlando proprio del figlio di Patriza –– altro concorrente di questa sesta edizione del game-show. Tra la Sorge estarebbe infatti ...

