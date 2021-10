GF Vip 6 | Giancarlo Magalli rivela cosa pensa delle opinioniste

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) GF Vip 6, il pensiero diAdriana Volpe e Sonia Bruganelli, le duedel GF Vip 6, sono state al centro dell’attenzione soprattutto per una foto che la seconda si è scattata con. La Volpe, come sappiamo, ha avuto dei dissapori con il conduttore in passato e non ha preso L'articolo proviene da Novella 2000.