Gf Vip 6, faccia a faccia tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: cosa apprezzano dell'altra e cosa decisamente no

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe stanno rivelando grossi colpi di scena al Gf Vip 6. Il loro è diventato un reality nel reality, alimentato da una foto postata dalla moglie di Paolo Bonolis in compagnia di Giancarlo Magalli. Tornerà mai il sereno tra di loro? Le due opinioniste, intervistate dal settimanale Chi, si sono raccontate in un faccia a faccia a cuore aperto. La prima a confidarsi è stata la Bruganelli. Di Adriana apprezzo la voglia enorme che ha di fare bene il suo lavoro. Umanamente non ci conosciamo, la vedo come professionista e ammiro la passione che ha per quello che fa. Prima del debutto mi ha detto: "Mi batte il cuore". A me non batteva. Per lei questo lavoro è la sua vita e la ammiro perché ha ...

