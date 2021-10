Gf Vip 6, Andrea Casalino confessa l’interesse per una Vippona: “C’era feeling, le ho detto ‘Se mi sblocco ti mangio’!” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Andrea Casalino è stato ospite di Casa Chi, condotto da Rosalinda Cannavó. Il modello, secondo eliminato del Gf Vip 6, ha parlato di come ha vissuto l’ uscita dalla Casa dopo soli 20 giorni: È ovvio che io sarei rimasto quanto più tempo possibile. Questa eliminazione l’ho vissuta con filosofia, con il sorriso perchè è giusto così, è un gioco. Poi io umanamente è ovvio che volevo dare di più, vivermela a 360 gradi. Andrea ha confessato anche quali sono, secondo lui, i papabili vincitori: Allora è ovvio che la vincita preannunciata, quella che piace agli italiani, è Manuel. Però secondo me non vince lui, proprio perché questo è un programma imprevedibile. Secondo me Aldo Montano può essere un vero leader perché è veramente equilibrato e ha un’empatia pazzesca. Secondo me Aldo Montano è molto molto favorito. Poi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è stato ospite di Casa Chi, condotto da Rosalinda Cannavó. Il modello, secondo eliminato del Gf Vip 6, ha parlato di come ha vissuto l’ uscita dalla Casa dopo soli 20 giorni: È ovvio che io sarei rimasto quanto più tempo possibile. Questa eliminazione l’ho vissuta con filosofia, con il sorriso perchè è giusto così, è un gioco. Poi io umanamente è ovvio che volevo dare di più, vivermela a 360 gradi.hato anche quali sono, secondo lui, i papabili vincitori: Allora è ovvio che la vincita preannunciata, quella che piace agli italiani, è Manuel. Però secondo me non vince lui, proprio perché questo è un programma imprevedibile. Secondo me Aldo Montano può essere un vero leader perché è veramente equilibrato e ha un’empatia pazzesca. Secondo me Aldo Montano è molto molto favorito. Poi ...

