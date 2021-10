Gf Vip 6, Adriana Volpe ancora contro Sonia Bruganelli: le ultime dichiarazioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Solo questa mattina, sulle pagine del settimanale Chi, Adriana Volpe era apparsa in copertina con Sonia Bruganelli e le due attuali opinioniste del Gf Vip 6 avevano rilasciato un’intervista in coppia in cui i toni, dopo i dissapori legati al selfie tra la moglie di Paolo Bonolis e Giancarlo Magalli, sembravano essersi calmati e il clima tra le due donne sembrava essersi disteso. Così, però, probabilmente non è del tutto, dal momento che proprio in queste ore è stata pubblicata del settimanale Oggi una ulteriore intervista della Volpe in cui le parole usate nei confronti della collega opinionista sono tutt’altro che tenere: Lei e Magalli sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano. Non so nemmeno io se lei ama ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Solo questa mattina, sulle pagine del settimanale Chi,era apparsa in copertina cone le due attuali opinioniste del Gf Vip 6 avevano rilasciato un’intervista in coppia in cui i toni, dopo i dissapori legati al selfie tra la moglie di Paolo Bonolis e Giancarlo Magalli, sembravano essersi calmati e il clima tra le due donne sembrava essersi disteso. Così, però, probabilmente non è del tutto, dal momento che proprio in queste ore è stata pubblicata del settimanale Oggi una ulteriore intervista dellain cui le parole usate nei confronti della collega opinionista sono tutt’altro che tenere: Lei e Magalli sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano. Non so nemmeno io se lei ama ...

Advertising

blogtivvu : Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: preferiti e “odiati” del Grande Fratello Vip, le opinioniste vuotano il sacco… - Novella_2000 : Giancarlo Magalli confessa cosa pensa di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come opinioniste #gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, faccia a faccia tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: cosa apprezzano dell’altra e cosa decisamente no!… - VicolodelleNews : ‘#GfVip’ #GiuliaSalemi svela da che parte sta nella querelle tra #AdrianaVolpe e #SoniaBruganelli #PRELEMI Per legg… - infoitcultura : GF VIP 6: i look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, stilisti e costo abiti -