GF Vip 2021 | Manuel Bortuzzo in piedi – Foto e Video

Manuel Bortuzzo in piedi con Raffaella Fico Momento di commozione all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Stamattina, con l'intento di fare una sorpresa ai suoi compagni, Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare momentaneamente la sedia a rotelle per farsi vedere in piedi grazie all'ausilio dei tutori. I primi a supportare Manuel sono stati Alex Belli e Aldo Montano, che hanno aiutato il 22enne a raggiungere la cucina. Poco dopo, Bortuzzo è stato sommerso dall'affetto di diversi coinquilini, tra cui Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan, Carmen Russo – che inizialmente non aveva notato che fosse in piedi -, Giucas Casella e l'immancabile Lulù Hailé Selassié, che l'ha abbracciato per dimostrargli ancora ...

