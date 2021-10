Gerry Scotti, la sorpresa più gradita dai fan: una nobile tradizione – FOTO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il simpatico presentatore sorprende i fan con una splendida iniziativa. Gerry Scotti si conferma il più amato dal pubblico a casa grazie alle sue trovate generose. Senza di lui e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il simpatico presentatore sorprende i fan con una splendida iniziativa.si conferma il più amato dal pubblico a casa grazie alle sue trovate generose. Senza di lui e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

pazzipergerry : RT @ilGerrino92: GERRY SCOTTI VOLAAA ??? ***11° RECORD STAGIONALE*** per #CadutaLibera sia in valori assoluti che in share! Il Game Show… - martina_prados : RT @gerryfantasie: 'Quindi Gerry torna a casa che il freddo qua si fa sentire ' Direbbe una sciura sposata con Gerry scotti a cui è saltato… - martina_prados : RT @gerryfantasie: Gerry scotti che torna a casa con un cestino di funghi freschi e ti dice ' Questi li ho colti per te baby'. Con l'occhio… - martina_prados : RT @gerryfantasie: Gerry scotti al cinema accanto a te che ti fa i grattini sulla mano - martina_prados : RT @gerryfantasie: Gerry Scotti che al mattino non trova i calzini e quando li trova urla ' E allora aaaa! sventolandoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti ALESSANDRO CASILLO "Eclissi" è il singolo che segna il ritorno del cantautore milanese vincitore di Sanremo Giovani ... che fin da subito riconoscono il suo talento ed e appunto grazie al fratello che viene iscritto segretamente al casting per il programma canoro "Io Canto" condotto da Gerry Scotti. Viene preso come ...

Nicoletta da Scicli, in Caduta Libera, con Gerry Scotti Scicli - Riconfermata questa sera per la seconda volta la sciclitana Nicoletta per il game show di Gerry Scotti, Caduta Libera. Nicoletta conquista la simpatia del pubblico durante una gag col presentatore innamorato di Scicli e ruba una vita al campione in carica Michele. L'appuntamento prossimo è ...

Nicoletta da Scicli, in Caduta Libera, con Gerry Scotti Scicli RagusaNews ALESSANDRO CASILLO “ECLISSI” È IL SINGOLO CHE SEGNA IL RITORNO DEL CANTAUTORE MILANESE VINCITORE DI SANREMO GIOVANI In radio da venerdì 1 ottobre Il singolo "Eclissi", disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 1 ottobre 2021, segna il ritorno sulla scena di Alessandro Casillo, classe ...

Avanti un altro, quando arrivano le nuove puntate? Il pubblico freme Quando è previsto il ritorno televisivo del noto quiz show Avanti un altro? Ecco tutte le informazioni aggiornate sul programma in onda su Canale 5.

