Advertising

CorriereQ : Germania: Altmaier, coalizione semaforo, Cdu impari la lezione -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Altmaier

Agenzia ANSA

evoca i tempi di Helmut Schmidt e Hans - Dietrich Genscher nel suo post, per dare il senso della portata storica del momento: "Il treno del 'semaforo' ha appena lasciato la stazione. Per la ...Proprio per questo la competizione per un nuovo stabilimento Intel non passa solo per l'Italia, ma anche per la, in cui già ad agosto il ministro dell'economia Peterha incontrato ...La Germania ha stanziato 350 milioni di euro per finanziare progetti di idrogeno verde nei paesi al di fuori dell'Unione europea ...Il ministro tedesco dell'Economia della Cdu, Peter Altamaier, reagisce su Twitter all'annuncio dei colloqui per la coalizione fra Spd, Verdi e Liberali: l'Unione osserva da fuori e impari la lezione, ...