George Clooney si rifiuta di mostrare Batman & Robin a sua moglie: "Voglio che mi rispetti" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) George Clooney è consapevole di aver distrutto un franchise con la sua performance in Batman & Robin, e non ha nessuna intenzione di far vedere il film alla moglie. George Clooney non ha nessuna intenzione di far vedere alla moglie Amal Batman & Robin, infelice incursione nel genere cinecomic del divo, perché vuole conservare il suo rispetto. Variety ha intervistato George Clooney sul red carpet dell'anteprima americana del suo nuovo film da regista, The Tender Bar, e lo ha interrogato sul motivo per cui lui non ha fatto ritorno nei panni di Batman a fianco dei colleghi Ben Affleck e Michael Keaton nel film The Flash.

