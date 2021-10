Gazzetta su Donnarumma | “Tifosi del Milan | rispettate chi tifa Italia”

Advertising

Gazzetta_it : Milano, striscione contro Donnarumma: 'Mai più il benvenuto, uomo di m....' #ItaliaSpagna - gizzo97 : RT @Gazzetta_it: L’opinione: fischi a Gigio? Milanisti, pensateci: un azzurro non si contesta #ItaliaSpagna - TOSADORIDANIELA : RT @SMalponte: @Gazzetta_it Vi dovete fare i cazzi vostri. Donnarumma va fischiato, in primis da chi ama il Milan e poi da chi ama il calci… - SMalponte : @Gazzetta_it Vi dovete fare i cazzi vostri. Donnarumma va fischiato, in primis da chi ama il Milan e poi da chi ama… - PianetaMilan : .@Gazzetta_it su @gigiodonna1: 'Tifosi del @acmilan, rispettate chi tifa @Azzurri' - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Donnarumma

In porta, difesa a 4 con Di Lorenzo ed Emerson sugli esterni, Bonucci e Bastoni i due ... E dalle parole di Mancini ai titoli dei quotidiani di questa mattina,dello sport apre con l'...... Gigiosi augurava di non ricevere fischi dallo stadio San Siro, stasera, in occasione della Nations League, ma i presupposti non sono dei migliori. Ladello Sport racconta di uno ...Gianluigi Donnarumma insultato ieri dai tifosi della Curva Sud del Milan in uno striscione. Auspicando, poi, che il pubblico di 'San Siro' non fosse portato a fischiarlo, visto che, in fin dei conti, ...Un ‘tradimento’ per il popolo rossonero che ora è pronto a subissare di fischi il portiere durante Italia-Spagna. I tifosi del Milan sono pronti a fargli scontare il trasferimento a titolo gratuito al ...