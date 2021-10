Gabriele Corsi svela il famoso cantante che condurrà l’Eurovision 2022 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mancano 7 mesi all’arrivo dell’Eurovision Song Contest 2022 in Italia e ancora non sappiamo nulla. La Rai per adesso non ha comunicato la città dove si terrà l’evento e nemmeno il conduttore scelto. Secondo i media a presentare lo show sarà Alessandro Cattelan, ma anche Milly Carlucci si è candidata. Stamani però Gabriele Corsi ha lanciato una bomba. Il membro del Trio Medusa durante la trasmissione Chiamate Roma Triuno Triuno, in onda su Radio Deejay ha dichiarato che sarà Mika a condurre la gara: “E adesso salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision… ecco l’abbiamo detto“. Mika è un nome più che buono e sarebbe perfetto in coppia proprio con Cattelan. La reazione di Twitter alla notizia data da Gabriele Corsi. mika sicuramente ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mancano 7 mesi all’arrivo delSong Contestin Italia e ancora non sappiamo nulla. La Rai per adesso non ha comunicato la città dove si terrà l’evento e nemmeno il conduttore scelto. Secondo i media a presentare lo show sarà Alessandro Cattelan, ma anche Milly Carlucci si è candidata. Stamani peròha lanciato una bomba. Il membro del Trio Medusa durante la trasmissione Chiamate Roma Triuno Triuno, in onda su Radio Deejay ha dichiarato che sarà Mika a condurre la gara: “E adesso salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre… ecco l’abbiamo detto“. Mika è un nome più che buono e sarebbe perfetto in coppia proprio con Cattelan. La reazione di Twitter alla notizia data da. mika sicuramente ...

