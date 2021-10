Fulmine sulla cabina elettrica, linea ferroviaria Napoli-Roma in tilt: ecco quando sarà riattivata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre un Fulmine ha provocato un incendio che ha causato danni agli impianti di circolazione dei treni in transito alla stazione di Torricola, posta sulla linea Roma-Formia-Napoli. Un disagio con uno stop delle corse che proseguirà per giorni, fino al prossimo 8 ottobre sui treni delle linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno a causa dei danni causati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e alla stazione Romana. Mentre prosegue il lavoro dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana per ripristinare l'efficienza della linea e riattivare il traffico, al momento la riattivazione è prevista per venerdì 8 ottobre. Di conseguenza, non è prevista la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre unha provocato un incendio che ha causato danni agli impianti di circolazione dei treni in transito alla stazione di Torricola, posta-Formia-. Un disagio con uno stop delle corse che proseguirà per giorni, fino al prossimo 8 ottobre sui treni delle linee-Nettuno a causa dei danni causati dal maltempo agli impianti tecnologici dellae alla stazionena. Mentre prosegue il lavoro dei tecnici di ReteItaliana per ripristinare l'efficienza dellae riattivare il traffico, al momento la riattivazione è prevista per venerdì 8 ottobre. Di conseguenza, non è prevista la ...

