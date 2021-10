Fuga dei medici dall’Ospedale dei Castelli Romani: manca il personale, servizi a rischio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E se la Regione Lazio diversi mesi fa aveva aperto un bando per ‘reclutare’ 36 medici nei Reparti di Pronto Soccorso della Asl Roma 6 con l’obiettivo di assumere, in realtà solo 19 professionisti si sono presentanti e solo 5 hanno accettato l’incarico. Un numero poco soddisfacente. Ed è per questo che ora nell’Ospedale dei Castelli Romani è allarme, perché presto ben 9 medici lasceranno il lavoro o verranno trasferiti. Una situazione che sembra preoccupare, e non poco, perché c’è grave carenza di organico e dopo la pandemia, che ha sconvolto ogni piano, sembra si faccia fatica a riprendersi, a rialzarsi. Allarme nell’Ospedale dei Castelli Romani: mancano i medici L’allarme cresce, la situazione si fa sempre più insostenibile perché tutte quelle visite ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E se la Regione Lazio diversi mesi fa aveva aperto un bando per ‘reclutare’ 36nei Reparti di Pronto Soccorso della Asl Roma 6 con l’obiettivo di assumere, in realtà solo 19 professionisti si sono presentanti e solo 5 hanno accettato l’incarico. Un numero poco soddisfacente. Ed è per questo che ora nell’Ospedale deiè allarme, perché presto ben 9lasceranno il lavoro o verranno trasferiti. Una situazione che sembra preoccupare, e non poco, perché c’è grave carenza di organico e dopo la pandemia, che ha sconvolto ogni piano, sembra si faccia fatica a riprendersi, a rialzarsi. Allarme nell’Ospedale deino iL’allarme cresce, la situazione si fa sempre più insostenibile perché tutte quelle visite ...

