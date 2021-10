FS Italiane: sciopero del personale 10/11 ottobre 2021 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane, in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 di domenica 10 ottobre alle 21 di lunedì 11 ottobre. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Proclamato da alcune sigle sindacali autonome unonazionale dei dipendenti del Gruppo FS, in adesione a unogenerale, dalle 21 di domenica 10alle 21 di lunedì 11

Advertising

Agenparl : FS ITALIANE: SCIOPERO DEL PERSONALE 10/11 OTTOBRE 2021 - COMUNICATO STAMPA - - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Caucaso #Saakachvili ha pubblicato un appello su #Facebook in cui annuncia l… - MarcoRCapelli : Andiamo TUTTI a votare. Se siamo #Nogreenpass, votiamo qualsiasi partito NON lo abbia approvato. Ci sono liste civ… - soteros1 : RT @Stocca64: Stranamente nessuno dei nostri #massmedia asserviti al potere ha nemmeno lontanamente citato questa notizia. #Sciopero di #ca… - AlSurfista : RT @sotirias: Anche la BBC parla dello sciopero dei camionisti in Italia. Ma te pensa che per sapere le notizie italiane devo rivolgermi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiane sciopero FS Italiane: sciopero del personale 10/11 ottobre 2021 Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane, in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 di domenica 10 ottobre alle 21 di lunedì 11 ottobre.

Fs: proclamato da alcune sigle sciopero dalle 21 di domenica alle 21 di lunedi' E' stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del gruppo Fs Italiane, in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 di domenica 10 ottobre alle 21 di lunedi' 11 ottobre. Ne da' informazione una nota di Fs. Com - Sim 06 - 10 - 21 19:36:42 (0695)INF 3 NNNN

Poste Italiane, a Taranto sarà sciopero Corriere di Taranto Comitato Aurora: “Dipendenti Mps fate come quelli di Gkn” SIENA. Dal Comitato Aurora del (nuovo) Partito comunista italiano riceviamo e pubblichiamo. "Unicredit ha deciso di avviare trattative dirette ...

Sciopero di cinque giorni contro il Green Pass anche nel Savonese Inoltre il personale sanitario che verrà sospeso, senza stipendio non è previsto da nessuna legge E’ confermato per il 15 ottobre (durerà cinque giorni) lo sciopero che interesserà tutti i settori lav ...

Proclamato da alcune sigle sindacali autonome unonazionale dei dipendenti del Gruppo FS, in adesione a unogenerale, dalle 21 di domenica 10 ottobre alle 21 di lunedì 11 ottobre.E' stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome unonazionale dei dipendenti del gruppo Fs, in adesione a unogenerale, dalle 21 di domenica 10 ottobre alle 21 di lunedi' 11 ottobre. Ne da' informazione una nota di Fs. Com - Sim 06 - 10 - 21 19:36:42 (0695)INF 3 NNNNSIENA. Dal Comitato Aurora del (nuovo) Partito comunista italiano riceviamo e pubblichiamo. "Unicredit ha deciso di avviare trattative dirette ...Inoltre il personale sanitario che verrà sospeso, senza stipendio non è previsto da nessuna legge E’ confermato per il 15 ottobre (durerà cinque giorni) lo sciopero che interesserà tutti i settori lav ...