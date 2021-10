FS Italiane Official Sponsor della Festa del Cinema di Roma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo FS Italiane anche quest’anno è Official Sponsor della Festa del Cinema di Roma e conferma il suo impegno per la promozione della cultura quale motore della ripartenza del Paese. La Festa del Cinema si terrà dal 14 al 24 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale con proiezioni, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti sul mondo del Cinema e incontri con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale. La Selezione Ufficiale ospiterà 23 film, con l’obiettivo di offrire qualità ed eccellenza in tutte le espressioni Cinematografiche: ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo FSanche quest’anno èdeldie conferma il suo impegno per la promozionecultura quale motoreripartenza del Paese. Ladelsi terrà dal 14 al 24 ottobre all’Auditorium ParcoMusica e in altri luoghiCapitale con proiezioni, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti sul mondo dele incontri con autori, attori e protagonisticultura italiana e internazionale. La Selezione Ufficiale ospiterà 23 film, con l’obiettivo di offrire qualità ed eccellenza in tutte le espressionitografiche: ...

