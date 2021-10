Francia, Lloris: «Nations League trofeo importante. No al Mondiale biennale» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vigilia di Francia Belgio, semifinale di Nations League. Hugo Lloris la analizza così in conferenza stampa Hugo Lloris, capitano e portiere della Francia, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani sera con il Belgio, semifinale di Nations League: CONDIZIONE – «Tutti i giocatori hanno ritrovato un certo ritmo grazie alle partite giocate fin qui. Dall’inizio della settimana ho sentito un’energia positiva, c’è qualcosa nell’aria e sicuramente è perché la posta in gioco è alta. Poi c’è l’opportunità di arrivare in finale a giocarsi un trofeo». Mondiale biennale – «Non ho tutti i dettagli per valutare e decidere, ma per me un Mondiale deve conservare le sue ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vigilia diBelgio, semifinale di. Hugola analizza così in conferenza stampa Hugo, capitano e portiere della, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani sera con il Belgio, semifinale di: CONDIZIONE – «Tutti i giocatori hanno ritrovato un certo ritmo grazie alle partite giocate fin qui. Dall’inizio della settimana ho sentito un’energia positiva, c’è qualcosa nell’aria e sicuramente è perché la posta in gioco è alta. Poi c’è l’opportunità di arrivare in finale a giocarsi un».– «Non ho tutti i dettagli per valutare e decidere, ma per me undeve conservare le sue ...

