Francesca Chillemi: vita privata, biografia, carriera, Instagram, marito, figli e curiosità sull’attrice (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Scopriamo di più sulla vita privata dell’attrice di origine siciliana Francesca Chillemi. Lanciata nei primi anni 2000 dalla vittoria della corona di Miss Italia nell’omonimo concorso di bellezza, Francesca è oggi una interprete affermata. Protagonista di diverse fiction di successo, nonché di una piccolissima parte nel kolossal Leonardo, attualmente la giovane donna è impegnata nelle riprese di Viola come il mare, al fianco della star maschile del momento, l’attore turco Can Yaman. Ecco le informazioni sulla bella messinese. Chi è Francesca Chillemi: biografia, carriera e Instagram Francesca Chillemi è nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il 25 Luglio del 1985 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Scopriamo di più sulladell’attrice di origine siciliana. Lanciata nei primi anni 2000 dalla vittoria della corona di Miss Italia nell’omonimo concorso di bellezza,è oggi una interprete affermata. Protagonista di diverse fiction di successo, nonché di una piccolissima parte nel kolossal Leonardo, attualmente la giovane donna è impegnata nelle riprese di Viola come il mare, al fianco della star maschile del momento, l’attore turco Can Yaman. Ecco le informazioni sulla bella messinese. Chi èè nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il 25 Luglio del 1985 ...

