FOTO – Fischi e attacchi a Donnarumma: la reazione di San Siro al ritorno del portiere! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La contestazione lanciata dai tifosi rossoneri nei confronti di Donnarumma ha avuto inizio già nella giornata di ieri. Lo striscione, esposto all’esterno dell’hotel in cui hanno soggiornato gli azzurri, sembra essere stato solo un assaggio di quanto i suoi ex sostenitori hanno tenuto in serbo per lui. L’eloquente striscione recitava: “Donnarumma, a Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di m****“. Come facilmente pronosticabile, quest’oggi, all’esterno dello stadio, un tifoso di probabile fede rossonera, ha esibito il seguente striscione: POTREBBE INTERESSARTI: Napoli, De Laurentiis cambia idea su Insigne: la svolta! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La contestazione lanciata dai tifosi rossoneri nei confronti diha avuto inizio già nella giornata di ieri. Lo striscione, esposto all’esterno dell’hotel in cui hanno soggiornato gli azzurri, sembra essere stato solo un assaggio di quanto i suoi ex sostenitori hanno tenuto in serbo per lui. L’eloquente striscione recitava: “, a Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di m****“. Come facilmente pronosticabile, quest’oggi, all’esterno dello stadio, un tifoso di probabile fede rossonera, ha esibito il seguente striscione: POTREBBE INTERESSARTI: Napoli, De Laurentiis cambia idea su Insigne: la svolta! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Fischi Non prendetevela con chi fischierà Donnarumma Foto LaPresse Nel caso di Donnarumma i tifosi rossoneri queste ragioni di assoluta necessità non le ... La condanna si palesa in fischi e cori, molto spesso anche in insulti. Fa parte del gioco. Un ...

Fabio Capello taglia fuori la Juventus e attacca Gigio Donnarumma Donnarumma questa sera a San Siro potrebbe ricevere molti fischi da parte dei suoi ex tifosi del ... OMNISPORT - 06 - 10 - 2021 10:20 Serie A, Torino - Juventus 0 - 1: le foto

Capello: «Fischi a Donnarumma? Spero di no ma è stato irriconoscente» Milan News 24 Italia, fischi copiosi per Donnarumma al momento della lettura delle formazioni Fischi assordanti per Gianluigi Donnarumma. Al momento della lettura delle formazioni, il portiere della Nazionale è stato subissato di fischi.

Donnarumma, che contestazione dai tifosi del Milan: duro striscione – FOTO Un rifiuto, un addio, quella firma con il Psg che ha cancellato come un colpo di spugna l’amore fra Donnarumma e i tifosi del Milan. Donnarumma torna domani a San Siro: i tifosi del Milan non sembrano ...

