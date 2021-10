Forza Italia, Celano evita l’umiliazione. La previsione di Mara Carfagna… (VIDEO) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Eppure si erano uniti in tre – due partiti ed un movimento civico – per organizzare la lista a supporto del candidato sindaco Michele Sarno. Il risultato è stato un magrissimo 2.79%, pari a 1.832 voti, che ha mantenuto definitivamente basse anche le ambizioni di Sarno. Quantomeno di arrivare secondo. Il flop, a Salerno, è tutto di Forza Italia, il partito che a questa unione elettorale aveva prestato il tradizionale simbolo con la scritta ‘Berlusconi per Sarno Sindaco’. Arretra di circa 2 punti: alle scorse ‘comunali’ si attestò al 4.60%. Percentuale minima che non diventa politicamente insignificante sol perché in lista c’era Roberto Celano. Il consigliere uscente ha catalizzato il 35% dei voti di lista, pari a 667 preferenze ed è stato eletto. Una manna in tempi magrissimi. Di contro ben 13 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Eppure si erano uniti in tre – due partiti ed un movimento civico – per organizzare la lista a supporto del candidato sindaco Michele Sarno. Il risultato è stato un magrissimo 2.79%, pari a 1.832 voti, che ha mantenuto definitivamente basse anche le ambizioni di Sarno. Quantomeno di arrivare secondo. Il flop, a Salerno, è tutto di, il partito che a questa unione elettorale aveva prestato il tradizionale simbolo con la scritta ‘Berlusconi per Sarno Sindaco’. Arretra di circa 2 punti: alle scorse ‘comunali’ si attestò al 4.60%. Percentuale minima che non diventa politicamente insignificante sol perché in lista c’era Roberto. Il consigliere uscente ha catalizzato il 35% dei voti di lista, pari a 667 preferenze ed è stato eletto. Una manna in tempi magrissimi. Di contro ben 13 ...

Advertising

elio_vito : Siamo sinceri, @forza_italia ha vinto solo in Calabria. Le percentuali nelle città sono insoddisfacenti, non è vero… - mara_carfagna : Il testo della delega fiscale è chiaro, noi di @forza_italia lo abbiamo approvato con convinzione: la riformulazion… - borghi_claudio : @Diana3353 Ecco, questa è una lettura un po' sbrigativa ma in effetti questo nei dati si può leggere. Forza Italia… - jessagnese : @FmMosca @mara_carfagna @forza_italia Io ci lavoro al catasto, farete un disastro epocale…e lo sapete bene!!! - davide28540028 : @RealBTCBatman @PButtafuoco Forza Italia non esisterà politicamente... Definitivo da ieri! -