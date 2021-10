Flavia Vento «ritorna a Scuola» nel nuovo programma di Italia1

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)Una classe di famosi va formandosi ed è quella di Ritorno a, show in arrivo in prima serata su Italia 1 con la conduzione di Nicola Savino. I vip scelti torneranno sui banchi diper sostenere, di, l’esame di 5° elementare, abolito ormai dall’anno scolastico 2005/2006. Tra gli allievi, ci sarà – come anticipato dalla diretta interessata aTv –. Il settimanale annuncia inoltre Biagio D’Anelli, però in un altro ruolo: “Sarò uno dei tutor di Ritorno a, ilreality di Nicola Savino. Per ora non posso dire altro”, ha dichiarato l’ex gieffino. Della partita, anzi della classe, potrebbero far parte Paola Caruso e Maria Teresa Ruta. Secondo Blogo, nel cast ci ...

Una classe di famosi va formandosi ed è quella di Ritorno a Scuola, show in arrivo in prima serata su Italia 1 con la conduzione di Nicola Savino. I vip scelti torneranno sui banchi di scuola per sost ...