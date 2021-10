Fisco, Salvini spiega perché la Lega non ha partecipato al Cdm e risponde sul dubbio di una crisi di governo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle scorse ore i ministri della Lega hanno deciso di non partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri sulla deLega fiscale. Il lavoro di Draghi e del governo è comunque andato avanti e il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla deLega della Riforma Fiscale. “Vorrei puntualizzare che la legge è una legge deLega e quindi è una legge generale che poi andrà riempita di contenuti con un ulteriore momento di confronto“, ha detto il premier in conferenza stampa. “Nella legge deLega c’è una riformulazione del catasto, si procederà quindi anche ad una revisione delle rendite catastali. L’impegno è che nessuno pagherà di più o di meno. Le rendite restano invariate, è un’operazione di trasparenza ma non cambia l’imposizione fiscale sulle case e sui terreni“, ha ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle scorse ore i ministri dellahanno deciso di non partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri sulla defiscale. Il lavoro di Draghi e delè comunque andato avanti e il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla dedella Riforma Fiscale. “Vorrei puntualizzare che la legge è una legge dee quindi è una legge generale che poi andrà riempita di contenuti con un ulteriore momento di confronto“, ha detto il premier in conferenza stampa. “Nella legge dec’è una riformulazione del catasto, si procederà quindi anche ad una revisione delle rendite catastali. L’impegno è che nessuno pagherà di più o di meno. Le rendite restano invariate, è un’operazione di trasparenza ma non cambia l’imposizione fiscale sulle case e sui terreni“, ha ...

