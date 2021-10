Fisco | ministro Franco | «Valutiamo altra diluzione cartelle | ma tornare alla normalità»

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro Massimo Garavaglia che rappresenta il partito al tavolo al posto di Giancarlo Giorgetti, ha lasciato in… - aciapparoni : +++FISCO, franco: MAPPATURA CATASTO? IN 2026 VERRÀ UTILIZZATA DA CHI VORRÀ+++ E pure il ministro dell'Economia conf… - GruppoFICamera : “Il Ministro Franco oggi in audizione su #Nadef alle commissioni bilancio riunite di camera e senato ha confermato… - francang1950 : RT @ilmessaggeroit: Fisco, ministro Franco: «Valutiamo diluzione cartelle, ma tornare alla normalità» - ilmessaggeroit : Fisco, ministro Franco: «Valutiamo diluzione cartelle, ma tornare alla normalità» -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco ministro

ilmessaggero.it

... quella delè una riforma fondamentale, sulla base della quale va avanti il percorso del Pnrr". Lo dice ildel Lavoro Andrea Orlando. La scelta del leader della Lega "ha alzato i toni ...IL PROVVEDIMENTO, tagli Irpef al ceto medio e via l'Irap: arriva la... Lavoro, imposte giù: ma la riforma parte solo con due miliardi IlFranco: 'Valutiamo diluzione cartelle' Secondo ...Cartelle. «Valutiamo se una ulteriore spalmatura degli oneri possa essere considerata», ma «bisogna gradualmente tornare verso una situazione di normalità in cui tutte ...Il leader della lega Matteo Salvini in queste settimane di campagna elettorale, dalla sua posizione di partito di governo, poteva decidere di fare ...