Advertising

HuffPostItalia : Enrico Letta sul fisco: 'Strappo della Lega gravissimo, Draghi vada avanti' - snoopyleft : RT @fattoquotidiano: Fisco, Letta a La7: “Lega? Strappo molto grave, insopportabile avere forza politica che sta dentro e fuori dal governo… - fattoquotidiano : Fisco, Letta a La7: “Lega? Strappo molto grave, insopportabile avere forza politica che sta dentro e fuori dal gove… - donadiomaria : RT @ilmanifesto: Il flop elettorale fa saltare i nervi a Salvini e la Lega diserta il consiglio dei ministri sul fisco. Draghi in conferenz… - YerleShannara : RT @ilmanifesto: Il flop elettorale fa saltare i nervi a Salvini e la Lega diserta il consiglio dei ministri sul fisco. Draghi in conferenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Letta

Il Fatto Quotidiano

Quanto la preoccupa la risposta di Salvini sul? Se la prima reazione alla sconfitta alle urne ...sta facendo molto bene: la ricerca dell'unità interna del Pd sta procedendo di pari passo ...9.34: "Riformaè fondamentale" "Lo strappo di Salvini è gravissimo (...). La riforma fiscale è fondamentale per avere i soldi del Pnrr (...). Noi difendiamo Draghi". Così il segretario Pd,,...A ventiquattro ore dalla chiusura dei seggi per le comunali, all'indomani di una sconfitta inattesa, Matteo Salvini sceglie di sfidare il premier Mario Draghi. E a Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavag ...Il presidente del Consiglio: gli scambi avvenuti nei giorni passati in cabina di regia, in varie conversazioni, avevano dato informazioni sufficienti ...