FIRENZE - Da ottobre a dicembre visite guidate gratuite alla scoperta dell'altro volto della città (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ...30 "Le rampe del Poggi a San Niccolò, un percorso "controcorrente" - Antonella Lodolini a lodolini@tiscali.it domenica 14 ore 10,00 "Il borgo di Castello e la Villa Reale" - Natascia Bonciolini (... Leggi su toscananews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ...30 "Le rampe del Poggi a San Niccolò, un percorso "controcorrente" - Antonella Lodolini a lodolini@tiscali.it domenica 14 ore 10,00 "Il borgo di Castello e la Villa Reale" - Natascia Bonciolini (...

Advertising

AncPalermo : RT @ANCPresidente: Convegno Nazionale ANC, 8 ottobre 2021 Firenze Villa Viviani, posti in presenza esauriti nel rispetto norme covid. L’eve… - PinelliPier : FIRENZE: A.A. VINCONO I CAVALLI DELL’ATZENI TEAM CUORE IMPAVIDO E ANACLETO 7 OTTOBRE 2021 - CCISS_Ministero : S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) fine traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Ginestra… - CCISS_Ministero : A1 Bologna-Firenze fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) e A1 A… - CCISS_Ministero : S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) code a S01 Svincolo Lastra A Signa (Km 5,8) in uscita in di… -