Fiorentina, per Dragowski lesione al retto femorale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Brutte notizie per la Fiorentina. il portiere Bartlomiej Dragowski, rientrato in città nella serata di ieri dal ritiro della Polonia per infortunio, si è sottoposto agli accertamenti del caso. La società ha diffuso un comunicato in cui spiega che il giocatore “è stato sottoposto in data odierna ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Brutte notizie per la. il portiere Bartlomiej, rientrato in città nella serata di ieri dal ritiro della Polonia per infortunio, si è sottoposto agli accertamenti del caso. La società ha diffuso un comunicato in cui spiega che il giocatore “è stato sottoposto in data odierna ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato unadi secondo grado della giunzione miotendinea deldella coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni”. SportFace.

