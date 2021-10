Fiorentina-Napoli, Nardella: “Cori contro Koulibaly? Becerume. Invito il giocatore nelle scuole di Firenze” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è tornato a parlare dei Cori razzisti contro Kalidou Koulibaly durante Fiorentina-Napoli: “Mi piacerebbe portare Koulibaly e Callejon per le scuole di Firenze e di Napoli. I responsabili di questi Cori devono non poter accedere a qualsiasi stadio. Complimenti alla Fiorentina che ha condannato subito e non sempre accade, ci vuole coraggio. Tutto il calcio deve essere unito in questa battaglia. Questo è un Becerume, frutto di ignoranza, cattiveria e violenza. Non possiamo derubricare questi Cori come delle ragazzate, sarebbe un errore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il sindaco di, Dario, intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è tornato a parlare deirazzistiKalidoudurante: “Mi piacerebbe portaree Callejon per ledie di. I responsabili di questidevono non poter accedere a qualsiasi stadio. Complimenti allache ha condannato subito e non sempre accade, ci vuole coraggio. Tutto il calcio deve essere unito in questa battaglia. Questo è un, frutto di ignoranza, cattiveria e violenza. Non possiamo derubricare questicome delle ragazzate, sarebbe un errore ...

SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - sscnapoli : I gol di @HirvingLozano70 & #Rrahmani in Fiorentina 1-2 Napoli ???? ?? #ForzaNapoliSempre #NoToRacism - acffiorentina : La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo avvenuti ieri nel corso della partit… - sportface2016 : #FiorentinaNapoli, le parole del sindaco Dario #Nardella sui cori contro #Koulibaly - ianheat73 : Giorgio Chiellini 'ashamed' of racist abuse of Napoli players by Fiorentina fans -