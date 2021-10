Finn Jones star del thriller psicologico The Visitor | prodotto da Blumhouse

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'attoresarà il protagonista maschile del film The, il nuovo progettodadestinato a Epix., l'exdi Iron Fist, sarà il protagonista del nuovo film Theda Epix e, accanto all'attrice Jessica McNamee. Il progetto fa parte di un accordo stretto tra le due case di produzione che prevede la realizzazione di otto film. Thesarà diretto da Justin P. Lange da una sceneggiatura firmata da Adam Mason e Simon Boyes. Al centro della trama delci sarà la coppia composta da Robert e sua moglie Maia che lasciano la loro casa di Londra per tornare nella casa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Finn Jones

Movieplayer.it

... con Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill, James Earl, Jeffrey, Richard ... con Karl Urban, Sofia Vergara, Andy Garcia, Vincent Spano, Grace Byers, Trai Byers, Johne ...Son buoni tutti a farsi interpretare da River Phoenix che ai tempi di Indianae l'ultima ...secondo il direttore del casting è plausibile che cresca di 30cm in altezza tra i 20 e i 40 anni (...Jon Jones è stato arrestato questo venerdì in seguito alle accuse dì violenza domestica. Non sono disponibili molti dettagli al momento, tranne che Jones rimane per adesso in custodia cautelare. Il lo ...