Fincantieri, a Castellammare di Stabia via alla costruzione di Explora II, il nuovo brand di lusso di Msc Cruises (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è svolto oggi a Castellammare di Stabia il taglio della lamiera di “Explora II”, la seconda di quattro navi da crociera di lusso di nuova concezione che Fincantieri sta costruendo per “Explora Journeys”, nuovo brand di lusso di Msc Cruises. L’ordine per questa classe di navi, annunciato nel 2018, ha un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro. “Explora I” è in costruzione a Monfalcone, mentre “Explora II” sarà realizzata a Sestri Ponente, con consegne previste rispettivamente nel 2023 e 2024. Erano presenti, tra gli altri, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di Msc, Michael Ungerer, Ceo di Explora Journeys, e Luigi Matarazzo, Direttore ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è svolto oggi adiil taglio della lamiera di “II”, la seconda di quattro navi da crociera didi nuova concezione chesta costruendo per “Journeys”,didi Msc. L’ordine per questa classe di navi, annunciato nel 2018, ha un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro. “I” è ina Monfalcone, mentre “II” sarà realizzata a Sestri Ponente, con consegne previste rispettivamente nel 2023 e 2024. Erano presenti, tra gli altri, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di Msc, Michael Ungerer, Ceo diJourneys, e Luigi Matarazzo, Direttore ...

Advertising

fioredamora : Msc Explora II, dalla Fincantieri di Castellammare navi da crociera extralusso - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - In Fincantieri stamattina taglio della prima lamiera per una nave MSC LEGGI LA NEW… - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - Fincantieri costruirà una nuova nave militare, lavoro per le tute blu fino al 2025… -