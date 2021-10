(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ritorna, dopo un anno di stop, la tradizionaledi. Un fine settimana tra enogastronomia, mercatini di hobbistica e le giostre del Luna Park. Un evento che si ripete da anni nella città stellata in occasione dei festeggiamenti della patrona,. “Saranno quattro giorni di festa e celebrazioni in città. Giorni dedicati alla nostra patrona, giorni che vedrannovestirsi a festa e riempiendosi di sapori e persone, nel rispetto delle normative anticontagio. Nonostante le limitazioni del momento e grazie ai grandi spazi a disposizione, cercheremo di tornare più possibile alla normalità della Festa”, commenta il neo Sindaco Giuseppe Tellini. Infatti domani, giovedì 7alle ore 18 all’interno ...

udine20 : Fiera di Santa Giustina a Palmanova. 8-10 ottobre - - MENUETTOit : #Food e #Music: A Palmanova torna la storica Fiera di Santa Giustina: buon cibo, mercatini e giostre - Friuli Oggi - UdineseTV : Ritorna la Fiera di Santa Giustina a Palmanova - - Telefriuli1 : ?? ?????????????????? ?????????? ???? ???????????????????? ?????? ???? ?????????? ???? ?????????? ???????????????? Da venerdì a domenica enogastronomia, mercatini e Lu… - micherutigliano : @GHINODITACCO18 E poi aggiungo 'le terrazze Santa Lucia', vicino alla Fiera del Levante. -

Ultime Notizie dalla rete : Fiera Santa

Telefriuli

... che ospitano i camp outdoor dedicati agli sport: skateboard in piazza Battisti, tennis e padel in piazza Dante, basket in piazzae arrampicata in piazzaMaria Maggiore . Tutti i giorni ...Dopo un anno di stop torna ladiGiustina a Palmanova. Ritorna, dopo un anno di stop, la tradizionalediGiustina a Palmanova . Un fine settimana tra enogastronomia, mercatini di hobbistica e le giostre del ...Trento, giovedì 7 ottobre comincia la kermesse con 250 ospiti. Inaugurazione con le leggende Fosbury e Borzov. In programma gli ori olimpici: Tamberi, Jacobs e la 4x100 ...Al via la Fiera agricola d'ottobre 2021 ad Abbiategrasso. La 537° Fiera agricola di Ottobre, che quest'anno prende il nome "Il gusto dei Visconti".