(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ritorna, dopo un anno di stop, la tradizionaledi. Un fine settimana tra enogastronomia, mercatini di hobbistica e le giostre del Luna Park. Un evento che si ripete da anni nella città stellata in occasione dei festeggiamenti della patrona,. “Saranno quattro giorni di festa e celebrazioni in città. Giorni dedicati alla nostra patrona, giorni che vedrannovestirsi a festa e riempiendosi di sapori e persone, nel rispetto delle normative anticontagio. Nonostante le limitazioni del momento e grazie ai grandi spazi a disposizione, cercheremo di tornare più possibile alla normalità della Festa”, commenta il neo Sindaco Giuseppe Tellini. Infatti domani, giovedì 7alle ore 18 all’interno ...

Fiera di Santa Giustina a Palmanova. 8-10 ottobre - A Palmanova torna la storica Fiera di Santa Giustina: buon cibo, mercatini e giostre - Ritorna la Fiera di Santa Giustina a Palmanova - Da venerdì a domenica enogastronomia, mercatini e Luna Park

